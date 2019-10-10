2019-10-10T11:47:57+03:00
Происшествия

Молодой педофил в течение дня развратил трех школьниц в подъезде

Нападения на девочек произошли в Приморском районе Петербурга
Петр КИБЕР
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Полиция Петербурга ищет педофила, развратившего трех школьниц в Приморском районе.Полиция Петербурга ищет педофила, развратившего трех школьниц в Приморском районе.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сразу трое школьниц стали жертвами молодого педофила. Нападения произошли в течение одного дня в двух соседних домах на Серебристом бульваре. На приставания неизвестного мужчины дети пожаловались мамам, а те вызвали полицию.

- В 15:13 9 октября поступило сообщение о том, что у дома 18 корпус 4 по Серебристому бульвару неизвестный совершил развратные действия в отношении девочки 2008 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Не успел наряд выехать на место, как в дежурной части раздался еще один звонок. Женщина сообщала, что некий мужчина приставал к двум ее дочерям 2007 и 2011 года рождения. По ее словам все происходило на лестничной площадке дома 16 корпус 4 все по тому же Серебристому бульвару. То есть педофил даже не потрудился уйти подальше, а продолжил свою серию по соседству.

Прибывшим страдам порядка пострадавшие девочки описали извращенца: на вид 20 лет, рост 170 см, худого телосложения, волосы светлые, челка длинная набок. Был одет в дутый темный пуховик и синие джинсы.

Сейчас мужчина объявлен в розыск, вопрос о возбуждении дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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