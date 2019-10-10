Бездомная женщина зарезала приютившего ее мужчину в Ленобласти

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-10T12:10:43+03:00

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В Ленинградской области женщина без определенного места жительства убила мужчину, который ее приютил и обогрел. Трагедия произошла вечером во вторник, 8 октября, в одной из квартир в деревне Зимитицы Волосовского района. Однако после того, как бродяжка зарезала своего компаньона, скрываться не стала и сама вызвала сотрудников полиции.

- В 20:08 во вторник, 8 октября, в полицию позвонила 33-летняя женщина, которая рассказала, что в квартире дома 4 в дереве Зимитицы лежит труп. Прибывшие на место правоохранители действительно обнаружили тело с колото-резаными ранами бедер, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Убитый мужчина оказался 39-летний гражданин Украины, приехавший в Россию еще в 2015 году. Однако регистрации в Петербурге у него не было.

Во время разбирательства, полицейские выяснили, что зарезала мужчину бездомная женщина. Тем же вечером она оказалась в гостях у убитого. Парочка выпивала крепкие напитки и по ходу застолья начала ссориться. Слово за слово, и вот уже женщина схватила нож и начала бить своего компаньона ножом, от чего тот и скончался.

Сейчас бездомная задержана. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU