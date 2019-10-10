Голодный вор украл 10 банок рыбных консервов у 94-летней старушки в Ленобласти

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-10T12:34:58+03:00

«Форточник» в ночи залез в частный дом и вынес из него самое ценное

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Небольшой частный дом 94-летней старушки, живущей в Ленинградской области, обнес неизвестный вор. Утром в среду, 9 октября, пенсионерка заметила, что у нее пропали 4,5 тысячи рублей, а также запас рыбных консервов. По всей видимости, преступник оказался очень голодным, так как украл целых десять банок, но ничего другого не взял.

- Днем в среду, 9 октября, в полицию Гатчинского района обратилась 94-летняя пенсионерка, которая живет в частном доме на Пионерской улице в поселке Карташевская. Несчастная старушка рассказала, что у нее украли деньги и 10 банок рыбных консервов. Общая сумма ущерба составила 5,5 тысяч рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Со слов престарелой женщины, вор залез в дом через окно, повредив деревянную раму, пока она спала. Произошло это ночью, примерно с одиннадцати часов вечера 8 октября до девяти утра 9 октября.

Прибывшие на место полицейские осмотрели дом, а также нашли следы обуви и некие материалы. Сейчас возбуждено уголовное дело и ведется расследование рыбной кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU