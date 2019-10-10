Два подростка распылили перцовый баллончик в детской поликлинике в Ленобласти

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-10T12:50:13+03:00

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Посетители детской поликлиники в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области пострадали из-за «шутки» двух малолетних хулиганов. В 15:45 в среду, 9 октября, подростки забежали в приемный покой медицинского учреждения, где распылили перцовый баллончик. Смелости остаться и дышать слезоточивым воздухом у них не осталось, поэтому они поспешили ретироваться.

- Имейте в виду, что вся информация передана в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних, - заявила администрация детской поликлиники.

Разумеется, от перцового баллончика посетители поликлиники начали кашлять. Однако, по словам представителей детского учреждения, все закончилось хорошо. Родители успели вовремя увести подальше от места распыления своих ребятишек, поэтому экстренная медицинская помощь никому не потребовалась. Сотрудники поликлиники также не пострадали.

Администрация поликлиники намерена найти малолетних хулиганов, а также простит остальных родителей провести со своими детьми разъяснительные беседы о том, что распылять баллончик с газом ради «шутки» нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU