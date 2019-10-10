На границе Петербурга задержали 27 тонн утиного мяса из Китая
"Утиное мясо прямиком из Китая", - так бы могли рекламировать свой товар продавцы в продуктовых магазинах Петербурга. Но нет, большую партию мяса, пришедшую в Большой порт, задержали на российской границе. Причина в том, что заморозка весом 27 тонн не прошла ветеринарную проверку. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушения и приостановили поставку продуктов.
- Проверка документов показала, что печать, а также имя и должность ветеринарного врача указанные в сертификате, только на китайском языке. Кроме того, эти данные отсутствуют в официальном списке Таможенных органов Китая, которые уполномочены оформлять ветеринарные сертификаты на мясо, мясное сырье и субпродукты птицы, - комментируют в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
В ведомстве также отмечают, что из Китайской народной республики не поступало предварительного уведомления о выдаче ветеринарного сертификата на партию. На владельца груза составили протокол об административном правонарушении.
Сертификаты на мясо утки не прошли проверку из-за отсутствия перевода с китайского языка. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
ИСТОЧНИК KP.RU