В хостеле на Невском проспекте произошел пожар

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-10T13:41:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На главной улице Петербурга, Невском проспекте, произошел пожар. В четверг, 10 октября, в хостеле, который расположен на третьем этаже жилого дома № 16, началось возгорание. Сообщение о ЧП на телефон экстренной службы поступило в 11:40. Прохожие заметили большое скопление пожарным машин возле здания и поделились информацией о ЧП в соцсети.

- В здании школа находится. Детей эвакуировали, - рассказала петербурженка.

По предварительным данным, никто в пожаре не пострадал. Судя по фотографиям, огонь не успел сильно распространиться и уничтожить помещения хостела. По данным МЧС Петербурга, в трехкомнатной квартире сгорела обстановка на площади трех квадратных метров.

На данный момент на месте ЧП работают спасательные службы, которые уже успели справиться с огнем и начали проверку. Предварительно причины возникновения возгорания еще не озвучены, это предстоит выяснить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU