2019-10-10T15:25:50+03:00
Происшествия

Пьяный рецидивист зашел в гости к соседу, украл у него ключи и угнал авто

Мужчина незаметно вытащил вещи из кармана куртки гостеприимного хозяина
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец обвинил соседа в краже ключей и угоне автомобиляПетербуржец обвинил соседа в краже ключей и угоне автомобиляФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге 46-летний житель Выборгского района обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности соседа, которого подозревает в угоне своего автомобиля. Утром в среду, 9 октября, мужчина обнаружил, что его машины марки Nissan нет на месте, а пообщавшись с соседями, понял, что виновником пропажи может быть его ранний гость.

- Около 9 часов утра, 9 октября, в гости к заявителю, который живет в Заполье на Выборгском шоссе, зашел его 32-летний сосед. Мужчины пообщались, и гость ушел. Через час своей машины 46-летний петербуржец уже не нашел, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Бдительные соседи рассказали, что видели 32-летнего мужчину, который был сильно пьян и садился в машину заявителя. Тут-то и сложился весь пазл. Мужчина думает, что сосед, который уже был раньше судим, специально зашел к нему, чтобы незаметно вытащить ключи от машины из кармана куртки.

Действительна эта версия или нет, предстоит выяснить полиции. Отмечается, что сумма ущерба составляет 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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