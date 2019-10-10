Петербуржцы умилились медведицей Хаарчааной, играющей с новыми игрушками в Ленинградском зоопарке

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-10T15:56:24+03:00

Изменить размер текста: A A

У знаменитой белой медведицы Хаарчааны, которая живет в Ленинградском зоопарке, праздник. Большой красавице подарили новые игрушки, которым она не нарадуется. В четверг, 10 октября, сотрудники зоосада Петербурга опубликовали в официальном Instagram видео, на которых царица Северного полюса балуется, забавно возясь с новым приобретением. Петербуржцы не смогли не умилиться играм гигантского животного.

- Красавица. Не знал, что белые медведи так любят поиграть. Видимо хорошие условия меняют животных в лучшую сторону, - отметил один из петербуржцев.

На кадрах Хаарчаана играется с большим желто-красным мячом: стоя на задних лапах, передними поднимает шар над головой, маленькими шажками гейши подходит к бассейну и швыряет туда игрушку, прыгая за ней следом. В воде медведица радостно ловит мяч, плещется вместе с ним и довольно обнимает.

Завороженные милой чаровницей, петербуржцы отметили, что медведица в прекрасной форме и выглядит как настоящая спортсменка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/737054" frameborder="0"></iframe> Белая медведица Хаарчаана играет с новыми игрушками в Ленинградском зоопарке.Видео: Ленинградский зоопарк

ИСТОЧНИК KP.RU