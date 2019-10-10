2019-10-10T15:56:24+03:00
Дом. Семья

Петербуржцы умилились медведицей Хаарчааной, играющей с новыми игрушками в Ленинградском зоопарке

Горожане назвали белую царицу Северного полюса спортивной красавицей [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица радуется новым игрушкамЛенинградский зоопарк показал, как белая медведица радуется новым игрушкамФото: принтскрин видео.
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У знаменитой белой медведицы Хаарчааны, которая живет в Ленинградском зоопарке, праздник. Большой красавице подарили новые игрушки, которым она не нарадуется. В четверг, 10 октября, сотрудники зоосада Петербурга опубликовали в официальном Instagram видео, на которых царица Северного полюса балуется, забавно возясь с новым приобретением. Петербуржцы не смогли не умилиться играм гигантского животного.

- Красавица. Не знал, что белые медведи так любят поиграть. Видимо хорошие условия меняют животных в лучшую сторону, - отметил один из петербуржцев.

На кадрах Хаарчаана играется с большим желто-красным мячом: стоя на задних лапах, передними поднимает шар над головой, маленькими шажками гейши подходит к бассейну и швыряет туда игрушку, прыгая за ней следом. В воде медведица радостно ловит мяч, плещется вместе с ним и довольно обнимает.

Завороженные милой чаровницей, петербуржцы отметили, что медведица в прекрасной форме и выглядит как настоящая спортсменка.

Белая медведица Хаарчаана играет с новыми игрушками в Ленинградском зоопарке.Видео: Ленинградский зоопарк

ИСТОЧНИК KP.RU

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