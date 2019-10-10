Транспортная прокуратура начала проверку после 13-часовой задержки рейса Петербург-Норильск
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки рейса Петербург-Норильск. На неудобства пожаловались пассажиры, ведь на тот момент задержка рейса составляла более 13 часов.
- Задержка отправления воздушного судна произошла в связи с его технической неисправностью. Авиакомпания обеспечила пассажиров рейса Y7 405 напитками и горячим питанием. В связи с несвоевременным размещением людей в гостиницу будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Надо сказать, что лайнер авиакомпании «НордСтар Аэрлайнс» должен был отправиться из Пулково в 22:15 9 октября. Пассажиры заранее приехали в аэропорт, прошли регистрацию, но дальше этого дело не пошло. После долгого ожидания стало понятно, что в среду никто никуда уже не полетит.
Но и сейчас, по состоянию на 16:00 10 октября рейс до сих пор числится в списке задержанных. Когда люди смогут улететь в Норильск - никто не знает.
ИСТОЧНИК KP.RU