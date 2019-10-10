2019-10-10T16:19:59+03:00
Происшествия

Пьяная петербурженка швырялась тарелками в кафе и разбила телевизор

После веселого застолья, хулиганка поехала в отдел полиции
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяная девушка разбила тарелкой телевизор в кафе ПетербургаПьяная девушка разбила тарелкой телевизор в кафе ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Веселое застолье в одном из кафе в центре Петербурга для 29-летней посетительницы закончилось в отделении полиции. Поздно вечером в среду, 9 октября, женщина отдыхала в заведении, находящемся в доме № 6 на Большой Морской улице. Хорошенько выпив, пьяная посетительница решила похулиганить и разбила телевизор.

- Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в кафе, расположенном в доме №6 на Большой Морской улице, сработала кнопка тревожной сигнализации, - сообщили в Росгвардии Северной столицы.

Правоохранители зашли в кафе и увидели пьяную женщину. Работники заведения рассказали, что посетительница начала хулиганить и швырнула тарелку в телевизор в зале. И тарелка, и телевизор после такого разбились.

Веселую женщину задержали и отправили в полицию для разбирательства. В кафе заявили, что сумма ущерба составила 22 475 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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