После игры в хоккей 62-летний мужчина оказался в реанимации
На грани жизни и смерти, в тяжелейшем состоянии оказался 62-летний житель Санкт-Петербурга, увлекающийся любительским хоккеем. После очередной игры мужчина попал в реанимацию. Причиной этому стало обычное падение на лед.
- Играл с приятелями в хоккей, столкнулся с другим спортсменом, упал на лед и сильно ударился головой, - пишут Невские новости.
Поначалу ничто не предвещало проблем. Легкое помутнение в глазах быстро прошло и обращаться к врачам спортсмен-любитель не захотел. Приехавшим на скорой медикам он заявил, что в больницу не поедет. Мужчина переоделся, вышел на улицу и уже по дороге домой упал на землю с судорогами.
Врачей вызвали повторно. Они срочно отвезли пострадавшего в Александровскую больницу, где пациенту поставили диагноз: кровоизлияние в мозг. Сейчас хоккеист находится в реанимации нейрохирургического отделения. Его состояние оценивается как критическое.
ИСТОЧНИК KP.RU