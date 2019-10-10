2019-10-10T16:27:06+03:00
Происшествия

После игры в хоккей 62-летний мужчина оказался в реанимации

Ерундовая, как казалось травма, привела к кровоизлиянию в мозг
Петр КИБЕР
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Падение на льду едва не стало для хоккеиста-любителя роковым.Падение на льду едва не стало для хоккеиста-любителя роковым.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На грани жизни и смерти, в тяжелейшем состоянии оказался 62-летний житель Санкт-Петербурга, увлекающийся любительским хоккеем. После очередной игры мужчина попал в реанимацию. Причиной этому стало обычное падение на лед.

- Играл с приятелями в хоккей, столкнулся с другим спортсменом, упал на лед и сильно ударился головой, - пишут Невские новости.

Поначалу ничто не предвещало проблем. Легкое помутнение в глазах быстро прошло и обращаться к врачам спортсмен-любитель не захотел. Приехавшим на скорой медикам он заявил, что в больницу не поедет. Мужчина переоделся, вышел на улицу и уже по дороге домой упал на землю с судорогами.

Врачей вызвали повторно. Они срочно отвезли пострадавшего в Александровскую больницу, где пациенту поставили диагноз: кровоизлияние в мозг. Сейчас хоккеист находится в реанимации нейрохирургического отделения. Его состояние оценивается как критическое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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