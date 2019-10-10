2019-10-10T16:50:35+03:00
Общество

В Петербурге дворник помогал дереву сбросить листья, прыгая на ветке

Его коллега в это время сгребал опавшую листву внизу [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге дворник прыгал на дереве, чтобы стряхнуть листья с веток.В Петербурге дворник прыгал на дереве, чтобы стряхнуть листья с веток.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Странную картину днем 10 октября увидели жители Санкт-Петербурга. На парковке одного из торговых центров, стоящих на улице Типанова, два дворника усиленно помогали деревьям сбросить листву. Один из мужчин забрался наверх и яростно прыгал на ветке, а другой собирал опавшие листочки внизу.

- Вот почему осенью листья падают, - сделали удивительное открытие петербуржцы, опубликовавшие видео в соцсетях.

Наверное мужчины устали каждый день сгребать падающие листья и решили покончить с делом «одним ударом». Впрочем, доподлинно неизвестно, по какой причине дворники решили помочь осени быстрее оголить деревья, но получилось забавно. Добавляет эмоций отлично подобранная к ролику музыкальная дорожка.

А пользователи соцсетей не упустили поупражняться в остроумии: «Это они еще не надумали пух с одуванчиков пылесосить». «Я теперь не удивлена, почему во Фрунзенском районе листву с газонов собирают ковшом трактора. Зимой, наверное, снег будут из шланга кипятком поливать, чтобы быстрее самоликвидировался».

В Петербурге дворник прыгал на дереве, помогая упасть листьям.Видео: vk.com/shuvalovo_ozerki

ИСТОЧНИК KP.RU

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