2019-10-10T16:53:24+03:00
Общество

Служебная собака Порш поймала иностранца, пытавшегося вывезти контрабандой из Петербурга 10 тысяч сигарет

Пачки с табаком оказались спрятаны по всей машине
Лилия КОЗЛОВА
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Служебный пес остановил на таможне машину, в которой пытались провезти из Петербурга в Финляндию 500 пачек сигарет / Фото: Выборгская таможняСлужебный пес остановил на таможне машину, в которой пытались провезти из Петербурга в Финляндию 500 пачек сигарет / Фото: Выборгская таможня
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Гражданин Эстонии хотел перехитрить таможню на границе Петербурга и Финляндии, однако ему помешал служебный пес по имени Порш. Как стало известно в четверг, 10 октября, на посту Торфяновка поймали иностранца, который пытался провезти через границу 10 тысяч сигарет, которые спрятал в тайниках в своей машине. Но острый нюх Порша скрыть ничего не удалось.

- Водитель автомобиля не сообщил на таможне о том, что у него есть какие-либо товары, требующие обязательному декларированию. Во время осмотра машины с кинологом и служебной собакой, пес всем видом показал, что в транспорте есть спрятанные вещи, - сообщили в Выборгской таможне.

Дополнительный осмотр показал, что в скрытых полостях машины есть товар. Из тайников таможенники достали 500 пачек сигарет, которые эстонец собирался вывезти в Финляндию.

В отношении недобросовестного путешественника завели административное правонарушение, по которому мужчине грозит штраф в размере до трехкратного размера стоимости товаров, с их конфискацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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