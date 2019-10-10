Концерт «Ленинграда» ограничит движение вокруг стадиона на Крестовском острове

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-10T17:15:10+03:00

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В субботу на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове состоится заключительный концерт почти годичного тура группы «Ленинград». Объехав всю Россию, музыканты вернулись в родной город. Шоу обещает быть грандиозным, но породит пробки - движение транспорта в районе места проведения мероприятия будет ограничено.

- 12 октября с 00.00 до 24.00 будет полностью прекращено движение по Савиной улице в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Также нельзя будет проехать по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, по Крестовскому проспекту в направлении от улицы Рюхина к Южной дороге, по самой Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, по Северной дороге в от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, по Теннисной аллее от Южной дороги и по Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги.

Кроме этого закроют проезд 12 октября с 16.00 до 24.00 по улице Рюхина от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту;

А в Приморском районе 12 октября с 19.00 до 13 октября 00.30 повесят «кирпич» на участке Яхтенной улицы от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по самому Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной улиц.

Также в этих районах будет ограничена и парковка. Автомобилистов просят быть внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU