2019-10-10T18:05:09+03:00
Общество

Депутаты Петербурга обсудят закон о закрытии пивных в жилых домах

На мелкие торговые точки пожаловались уже 300 петербуржцев
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
«Пивные» и «рюмочные» в жилых домах могут исчезнуть.«Пивные» и «рюмочные» в жилых домах могут исчезнуть.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге могут исчезнуть мелкие магазины по продаже алкоголя, которые находятся в жилых домах. Нешуточный закон о запрете «пивнушек» и «рюмочных» на обсуждении в самом разгаре. Уже завтра, в пятницу, 11 октября в Мариинском дворце пройдет очередное заседание, на котором депутаты рассмотрят поправки к проекту.

- Чтобы новый закон имел практическую реализацию, нужно увеличить минимальную площадь заведений, в которых можно продавать алкоголь, а также наделить региональные власти новыми полномочиями, - комментируют в пресс-службе депутата законодательного собрания Дениса Четырбока.

Напомним, в конце сентября Госдума поддержала инициативу о запрете продажи алкоголя в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Нынешняя редакция документа устанавливает порог в 20 квадратных метров. Все, что ниже, попадает под запрет.

Комитет территориального развития Санкт-Петербурга сообщал, что только за последнее время к ним поступило около 300 жалоб. Местные жители недовольны деятельностью мелких магазинов по продаже спиртного, которые выдают себя за организации общественного питания. Только пока региональные власти ограничены в действиях рамками федерального законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экопарк с нетронутой живой природой появится в Петербурге в 2021 году
Работа «Почты России» намертво встала в Петербурге
«Петербург – Геленджик»: Автомобилисты утроили игру в «города», стоя в пробке на КАД
Собаку зажевало в эскалатор в метро «Невский проспект»
Обманутый в ожиданиях таксист оскорбился 200 рублям и с ножом отобрал у клиента больше 7 тысяч
Мажор на BMW, насмерть задавивший своего друга во время пьянки в Петербурге, отправится в тюрьму на 11 лет
Пенсионерку из Соснового Бора обманули на 500 тысяч рублей
Петербурженка выпала из окна во время празднования дня рождения свекрови
Концерт «Ленинграда» ограничит движение вокруг стадиона на Крестовском острове
Служебная собака Порш поймала иностранца, пытавшегося вывезти контрабандой из Петербурга 10 тысяч сигарет
В Петербурге дворник помогал дереву сбросить листья, прыгая на ветке
После игры в хоккей 62-летний мужчина оказался в реанимации
Пьяная петербурженка швырялась тарелками в кафе и разбила телевизор
Транспортная прокуратура начала проверку после 13-часовой задержки рейса Петербург-Норильск
Петербуржцы умилились медведицей Хаарчааной, играющей с новыми игрушками в Ленинградском зоопарке
Пьяный рецидивист зашел в гости к соседу, украл у него ключи и угнал авто