Депутаты Петербурга обсудят закон о закрытии пивных в жилых домах

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-10T18:05:09+03:00

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В Санкт-Петербурге могут исчезнуть мелкие магазины по продаже алкоголя, которые находятся в жилых домах. Нешуточный закон о запрете «пивнушек» и «рюмочных» на обсуждении в самом разгаре. Уже завтра, в пятницу, 11 октября в Мариинском дворце пройдет очередное заседание, на котором депутаты рассмотрят поправки к проекту.

- Чтобы новый закон имел практическую реализацию, нужно увеличить минимальную площадь заведений, в которых можно продавать алкоголь, а также наделить региональные власти новыми полномочиями, - комментируют в пресс-службе депутата законодательного собрания Дениса Четырбока.

Напомним, в конце сентября Госдума поддержала инициативу о запрете продажи алкоголя в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Нынешняя редакция документа устанавливает порог в 20 квадратных метров. Все, что ниже, попадает под запрет.

Комитет территориального развития Санкт-Петербурга сообщал, что только за последнее время к ним поступило около 300 жалоб. Местные жители недовольны деятельностью мелких магазинов по продаже спиртного, которые выдают себя за организации общественного питания. Только пока региональные власти ограничены в действиях рамками федерального законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU