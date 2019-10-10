Петербурженка выпала из окна во время празднования дня рождения свекрови

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-10T17:24:55+03:00

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Полиция Санкт-Петербурга выясняет причины падения женщины с высоты в Приморском районе города. В половину четвертого ночи в среду, 9 октября, в скорую помощь поступило сообщение о том, что на газоне у дома 169 по Приморскому проспекту лежит человек, который просит о помощи. Прибывшие на место медики, госпитализировали женщину, которая, предположительно, упала с высоты.

- Мужчина, звонивший в скорую, пояснил, что около 4:30 ночи услышал с улицы крики о помощи. Выглянув в окно, он увидел женщину, которая просила вызвать врачей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина вызвал медиков, которые забрали пострадавшую. Позже выяснилось, что это 33-летняя женщина живет недалеко от места падения, на Беговой улице. А па Приморском проспекте оказалась, так как была в гостях у свекрови, которая праздновала день рождения. Квартира родственницы находится на шестом этаже.

Однако остается не понятным, как женщина упала с высоты и почему ее родственники не отреагировали на случившееся.

ИСТОЧНИК KP.RU