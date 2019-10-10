2019-10-10T17:41:20+03:00
Происшествия

Мажор на BMW, насмерть задавивший своего друга во время пьянки в Петербурге, отправится в тюрьму на 11 лет

Пытаясь закончить ссору, парень въехал на машине в толпу людей
Лилия КОЗЛОВА
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Парня, на BMW задавившего своих друзей в Петербурге, отправили в тюрьму на 11 летПарня, на BMW задавившего своих друзей в Петербурге, отправили в тюрьму на 11 летФото: СОЦСЕТИ
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Спустя два года с трагического происшествия, суд Петербурга вынес приговор 22-летнему парню, который задавил на машине толпу людей, убив одного из своих друзей. Жуткий случай произошел 15 октября 2017 года во дворе дома 25 по улице Замшина. Тогда вечерняя тусовка с алкоголем, которая переросла в ссору, неожиданно закончилась двумя уголовными делами для молодого человека.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Напомним, что трагедия произошла в полночь, когда изрядно выпившие молодые люди устроили разборки. Среди них был и Никита Литвинов, владелец злополучного BMW. Сначала ребята начали решать свои вопросы кулаками, но парень поставил точку в конфликте, когда сел за руль иномарки и дал по газам. Под колесами машины оказались три человека. Один из них 28-летний друг Никиты, который сначала впал в кому, а после умер. Двое попали в больницу.

Никиту Литвинова обвинили по двум статьям: убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.BMW, которым он задавил людей, обращен судом в собственность государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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