2019-10-10T17:46:56+03:00
Происшествия

Обманутый в ожиданиях таксист оскорбился 200 рублям и с ножом отобрал у клиента больше 7 тысяч

Теперь агрессивного мужчину ищет полиция
Петр КИБЕР
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Петербургский таксист ограбил пассажира, который дал мало денег за ожидание.Петербургский таксист ограбил пассажира, который дал мало денег за ожидание.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Красносельского района разбираются в запутанной истории с несколькими известными и неизвестными, замешанной на деньгах и сложных романтических отношениях. С заявлением о грабеже обратился пассажир такси, которого обчистил водитель наемной машины.

- По словам потерпевшего, вечером 9 октября 2019 года он поехал на такси к своей бывшей девушке, проживающей по адресу Ленинский проспект 95 корпус 2. Там попросил водителя подождать, сказав, что поедет с ним обратно, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Но это было лишь начало истории. Судя по всему, процесс примирения у бывшей пары шел хорошо - через некоторое время (15 минут по его словам) мужчина спустился в низ и объявил таксисту, что остается у подруги на ночь. При этом дал 200 рублей за простой. Шофер, обманутый в своих ожиданиях, потребовал еще денег, но услышал отказ. Завязалась драка.

Победителем из нее вышел таксист, который достал нож и вместе с ним отобрал 7700 рублей у пассажира. После чего уехал.

Полицейские установил хозяина авто, но тот заявил, что сдал машину в аренду. Сейчас стражи порядка ищут вспыльчивого водителя и устанавливают все обстоятельства инцидента. Уголовное дело пока не заведено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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