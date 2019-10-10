Собаку зажевало в эскалатор в метро «Невский проспект»

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-10T18:04:45+03:00

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На станции метро «Невский проспект» в Петербурге произошло ЧП с собакой. Днем в четверг, 10 октября, животное, которое ехало вместе со своей хозяйкой, зажало эскалатором. Несчастный пес начал выть от боли и испуга, чем быстро привлек внимание окружающих, и сотрудники метрополитена поспешили на помощь.

- При сходе с эскалатора, собаке прищемило лапу. В подземке пришлось останавливать эскалатор, чтобы спасти животное, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.

Животное удалось быстро высвободить. После этого псу потребовалась медицинская помощью насколько сильно оказалась повреждена лапа, не уточняется.

Также в метро пояснили, что во время спуска, собака стояла просто на ступеньках, а не в переноске, как это предписывают правила. Не уточняется, но, возможно, пострадавший хвостатый пассажир был больших размеров. А согласно правилам, перевозить в метро любых животных, в том числе и собак, необходимо в специальных переносках, не превышающих 120 сантиметров в сумме трех измерений.

ИСТОЧНИК KP.RU