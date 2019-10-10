«Петербург – Геленджик»: Автомобилисты утроили игру в «города», стоя в пробке на КАД

СЕГОДНЯ 19:06 2019-10-10T19:06:22+03:00

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Автомобилисты Петербурга устроили себе развлечение, чтобы не скучать в очередной раз, стоя в вечерних пробках на Кольцевой автодороге (КАД). В четверг, 10 октября, водители решили пообщаться с друг другом с помощью сервиса-навигатора от «Яндекс» и в итоге начали струю добрую игру в «города», чтобы скоротать время, да поупражнять свою память.

- Балашов, Великий Новгород, Дно, Омск, Кировск, - эти и многие другие города вспоминали петербургские автомобилисты.

Весело и задорно горожане переждали вечерний затор / Фото: сервис "Яндекс.Пробки"

Бесконечный поток «чатиков» растянулся по всей карте пробок, которая растянулась на КАД и Московском шоссе. В это время, около 17 часов вечера, уровень затора был в 6 баллов.

Весело, лихо и задорно горожане вспомнили огромное количество городов. Однако оказалось, что некоторые путают города с республиками, республики со странами. Так, один водитель решил щегольнуть знаниями и написал «Ингушетия». Несмотря на такую ошибку, игра продолжалась дальше до тех пор, пока затор постепенно не рассосался.

ИСТОЧНИК KP.RU