2019-10-10T19:06:22+03:00
Общество

«Петербург – Геленджик»: Автомобилисты утроили игру в «города», стоя в пробке на КАД

Чтобы не заскучать, водители начали переписываться в приложениях-навигаторах [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Автомобилисты Петербурга устроили игру в "города", стоя в пробке на КАДАвтомобилисты Петербурга устроили игру в "города", стоя в пробке на КАДФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Автомобилисты Петербурга устроили себе развлечение, чтобы не скучать в очередной раз, стоя в вечерних пробках на Кольцевой автодороге (КАД). В четверг, 10 октября, водители решили пообщаться с друг другом с помощью сервиса-навигатора от «Яндекс» и в итоге начали струю добрую игру в «города», чтобы скоротать время, да поупражнять свою память.

- Балашов, Великий Новгород, Дно, Омск, Кировск, - эти и многие другие города вспоминали петербургские автомобилисты.

Весело и задорно горожане переждали вечерний затор / Фото: сервис "Яндекс.Пробки"

Весело и задорно горожане переждали вечерний затор / Фото: сервис "Яндекс.Пробки"

Бесконечный поток «чатиков» растянулся по всей карте пробок, которая растянулась на КАД и Московском шоссе. В это время, около 17 часов вечера, уровень затора был в 6 баллов.

Весело, лихо и задорно горожане вспомнили огромное количество городов. Однако оказалось, что некоторые путают города с республиками, республики со странами. Так, один водитель решил щегольнуть знаниями и написал «Ингушетия». Несмотря на такую ошибку, игра продолжалась дальше до тех пор, пока затор постепенно не рассосался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экопарк с нетронутой живой природой появится в Петербурге в 2021 году
Работа «Почты России» намертво встала в Петербурге
Депутаты Петербурга обсудят закон о закрытии пивных в жилых домах
Собаку зажевало в эскалатор в метро «Невский проспект»
Обманутый в ожиданиях таксист оскорбился 200 рублям и с ножом отобрал у клиента больше 7 тысяч
Мажор на BMW, насмерть задавивший своего друга во время пьянки в Петербурге, отправится в тюрьму на 11 лет
Пенсионерку из Соснового Бора обманули на 500 тысяч рублей
Петербурженка выпала из окна во время празднования дня рождения свекрови
Концерт «Ленинграда» ограничит движение вокруг стадиона на Крестовском острове
Служебная собака Порш поймала иностранца, пытавшегося вывезти контрабандой из Петербурга 10 тысяч сигарет
В Петербурге дворник помогал дереву сбросить листья, прыгая на ветке
После игры в хоккей 62-летний мужчина оказался в реанимации
Пьяная петербурженка швырялась тарелками в кафе и разбила телевизор
Транспортная прокуратура начала проверку после 13-часовой задержки рейса Петербург-Норильск
Петербуржцы умилились медведицей Хаарчааной, играющей с новыми игрушками в Ленинградском зоопарке
Пьяный рецидивист зашел в гости к соседу, украл у него ключи и угнал авто