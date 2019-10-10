Работа «Почты России» намертво встала в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:30 2019-10-10T19:32:04+03:00

Из-за сбоя почта не может принять и отправить письма, посылки и денежные переводы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Вечером 10 октября петербуржцы в соцсетях жаловались на то, что работа «Почты России» в городе оказалась полностью парализована. Все отделения организации не могли принять и отправить письма, посылки и денежные переводы. Люди разочарованно возвращались домой.

- Стало известно, что всему виной новое программное обеспечение информационной системы. По рассказам горожан, к отправлению не принимают даже простые письма, - пишет Peterburg2.

В пресс-службе «Почты России» поспешили успокоить петербуржцев. Представители организации подтвердили факт сбоя в работе всех отделений в Северной столице. Проблема возникла на этапе установки нового программного обеспечения, которое неудачно дало слабину как раз в вечерний час пик, когда люди спешат на почту после трудового дня. Систему обещают восстановить в течение часа.

ИСТОЧНИК KP.RU