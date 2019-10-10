Экопарк с нетронутой живой природой появится в Петербурге в 2021 году

СЕГОДНЯ 20:00 2019-10-10T20:01:28+03:00

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В 2021 году в Приморском районе Санкт-Петербурга появится инновационный экопарк. Его возведут на Камышовой улице по соседству с Юнтоловским заказником. В парке обещают сделать все, что нужно для здорового отдыха и приятного времяпровождения на природе.

- На территории будет находиться лесопарковая зона – причем, с нетронутой естественной природой, а также парковая часть, которая придется по душе жителям разных возрастов. В этой зоне поставят различные спортивные и детские площадки, места для уютного тихого отдыха и амфитеатр, - рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

Будущая схема парка с преобладающей лесопарковой зоной. Фото: gov.spb.ru

Проектировщики бережно отнеслись к природным ресурсам территории. Они не хотят вмешиваться в мир флоры и фауны, но позволят наблюдать за его красотами. Например, на месте впадения Восточного канала Юнтоловской дачи в реку Глухарку будут находиться смотровые площадки с ротондой. Также у водоемов появятся деревянные настилы. По задумке, именно таким образом живая природа станет пособием для изучения растений и птиц в экопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU