В Эрмитаже начнут показывать фильмы в рамках проекта-эксперимента

СЕГОДНЯ 20:38 2019-10-10T20:38:37+03:00

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В Эрмитаже начнут показывать кино. 11 октября там пройдет благотворительный проект-эксперимент, на котором покажут короткометражные фильмы, снятые по сценариям петербургского писателя Александра Цыпкина. Свой кинозал уже есть у Третьяковки в Москве. Похоже, Эрмитаж решил не отставать.

- 5 фильмов мы объединили в киноальманах. По словам литератора Цыпкина, это событие - его давняя мечта. Зрители смогут увидеть следующие картины: «Ты его любила?» (режиссера Елены Поляковой), «Прощай, любимый» (за авторством Ксении Раппопорт, Павла Капиноса и лично Александра Цыпкина), «Эвтаназия» (режиссера Елена Бродач), «Утренний секс» (с постановкой от самого Цыпкина), а также «Темная ночь. Анна Каренина» (режиссера Радды Новиковой).

Вход на историческое событие – бесплатный, но обязательна предварительная регистрация. К сожалению, из-за большого ажиотажа она уже закрыта. Добавим, что все вырученные на кинопоказе средства перечислят в благотворительный фонд, помогающий детям с редким генетическим заболеванием – буллезным эпидермолизом.

ИСТОЧНИК KP.RU