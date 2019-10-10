Спасатели вызволили несчастную ворону, застрявшую в фонаре на Парнасе

СЕГОДНЯ 21:07 2019-10-10T21:08:27+03:00

Добраться до пленницы удалось лишь на пожарном кране. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Прохожие заметили птичку, которая долго мучилась и не могла вытащить лапку из крепления фонаря

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Сотрудники МЧС Санкт-Петербурга спасли необычного потерпевшего – ворону, которая оказалась в плену одного из фонарных столбов на Парнасе. Несчастную птицу, горланящую от стресса, заметили неравнодушные прохожие. По их словам, бедная ворона зацепилась лапкой за верхушку фонаря.

Очевидцы не рискнули залезть на столб самостоятельно и вызвали в подмогу спасателей МЧС. Те прибыли на место и добрались до пленницы фонаря на пожарном кране. Эвакуация прошла успешно. Пользователи соцсетей, в основном, перекинулись между собой колкостями по поводу произошедшего.

- А зачем? Вдруг она там смотрящая была, в дозоре!

- Странно! Ведь я читала исследования, проведенные американскими учеными, которые показали, что вороны способны легко решать логические задачи уровня развития пятилетнего ребенка.

- Хах! А если это была бы собачка, то, наверное, возле этого столбика появились бы вертолеты с танками.

ИСТОЧНИК KP.RU