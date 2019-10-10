Прохожие на Рубинштейна возмутились мужчиной, мочившимся на улице среди белого дня

СЕГОДНЯ 21:39 2019-10-10T21:41:10+03:00

Парень мочился на виду у всех и весело махал рукой прохожим

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Прохожие на Рубинштейна оказались в шоке от мужчины, который мочился на улице среди белого дня. Ни проезжавшие машины, ни проходившие мимо него девушки, ни рядом стоящий молодой человек – никто и ничто не смутило бесстыдного товарища. Более того, он нисколько не стеснялся и даже весело махал рукой очевидцам происходящего.

Пользователи соцсетей не удивились инциденту. Ведь давно известно, что улица Рубинштейна привлекает к себе различных гуляк и любителей оторваться. Кто-то из петербуржцев хотел побить мужчину, а остальным просто стало за него стыдно.

- Грустно. Общество достигло дна. Это вообще край! Куда катимся-то? Ничерта не смешно. Неужели этому человеку совсем не стыдно?

- Да уж, кем надо быть, чтобы это снимать! Но, с другой стороны, кем надо быть, чтобы вытворять такое на улице?

- Ладно хотя бы так, на улице Думской люди и похуже вещи вытворяют – гадят, блюют.

ИСТОЧНИК KP.RU