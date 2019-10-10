Прохожие на Рубинштейна возмутились мужчиной, мочившимся на улице среди белого дня
Прохожие на Рубинштейна оказались в шоке от мужчины, который мочился на улице среди белого дня. Ни проезжавшие машины, ни проходившие мимо него девушки, ни рядом стоящий молодой человек – никто и ничто не смутило бесстыдного товарища. Более того, он нисколько не стеснялся и даже весело махал рукой очевидцам происходящего.
Пользователи соцсетей не удивились инциденту. Ведь давно известно, что улица Рубинштейна привлекает к себе различных гуляк и любителей оторваться. Кто-то из петербуржцев хотел побить мужчину, а остальным просто стало за него стыдно.
- Грустно. Общество достигло дна. Это вообще край! Куда катимся-то? Ничерта не смешно. Неужели этому человеку совсем не стыдно?
- Да уж, кем надо быть, чтобы это снимать! Но, с другой стороны, кем надо быть, чтобы вытворять такое на улице?
- Ладно хотя бы так, на улице Думской люди и похуже вещи вытворяют – гадят, блюют.
ИСТОЧНИК KP.RU