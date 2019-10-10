Петербургская гостиница вошла в топ-5 лучших отелей Европы

10 Окт. 22:35 2019-10-10T22:37:04+03:00

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Петербургская гостиница «Астория» вошла в топ-5 лучших отелей Европы по версии престижного американского журнала Condé Nast Traveler. Об этом стало известного после публикации итоговых рейтингов авторитетной премии Readers' Choice Awards 2019.

- Санкт-Петербург погружен в очарование старого мира с элементами изящного декаданса, истинным воплощением которого является отель «Астория». Он сохранил свой классический фасад в стиле барокко, а также роскошное внутреннее пространство. Каждый проведенный здесь момент запомнится вам надолго и оставит незабываемые впечатления, - пишет американское издание.

Также «Асторию» включили в топ-50 лучших гостиниц во всем мире. Петербургский отель расположился на 16-й строчке рейтинга. Добавим, что гостиница открылась в далеком 1912 году и по сей день пользуется популярностью у россиян и туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU