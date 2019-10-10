Аварийная утечка оставила без воды жителей Волхова
Жители Волхова массово жалуются в соцсетях на полное отключение воды в квартирах своих домов. Проблема наблюдается в обеих частях города по разную сторону реки. Волховчане всерьез обеспокоены аварией и боятся повторения похожего сценария зимой
- Сейчас мы определяем место аварийной утечки на сетях абонентов в Волхове-1. Благодаря резервной линии практически все жители уже обеспечены водой. В Волхове-2 водоснабжение также осуществляется. В данный момент происходит подача воды на районную насосную станцию через резервную линию, далее мы начнем наполнение сетей, - сообщает пресс-служба «Леноблводоканала».
По словам работников аварийной бригады, жители Волхова-1 дождутся воды в своих домах через 2 часа. Во второй части города уже пошла «горяченькая». Правда, например, на улице Федюнинского вода пока что сильно ржавого цвета.
ИСТОЧНИК KP.RU