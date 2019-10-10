2019-10-10T23:25:35+03:00
Спорт

СКА прервал серию поражений победой над «Автомобилистом» со счетом 2:1

СКА одолел «Автомобилист» благодаря голу Артема Зуба в напряженном овертайме
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: vk.com/skaФото: vk.com/ska
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Петербургский СКА наконец-то прервал серию из трех поражений к ряду и одолел «Автомобилист» со счетом 2:1. Встреча проходила в Ледовом дворце. В основное время матча у армейцев отличился Лехтеря, а у соперников Холланд. Ничья перевела встречу в овертайм. В игре «три на три» удача улыбнулась СКА: Артем Зуб забросил победную шайбу на добивании после броска Сергея Плотникова.

- Опять тяжелая игра. В первую очередь из-за реализации моментов. Было достаточно опасных подходов, в которых мы могли забить. Но любая подобная ситуация преодолевается через работу. Чтобы заслужить голы, надо еще больше трудиться и тогда все придет. Неудачная домашняя серия? Да, проиграли ряд матчей, вошли в психологическую «яму». Залезть туда легко, а вот выбраться тяжело. Наша задача сейчас вернуть нам былую удачу, - подчеркнул главный тренер петербургской команды Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Далее СКА ждет новое гостевое турне. Первая игра на выезде пройдет в воскресенье 13 октября против нижегородского «Торпедо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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