2019-10-11T00:13:51+03:00
Спорт

Зенитовцы помогли сборной России разгромить Шотландию со счетом 4:0

Артем Дзюба и Магомед Оздоев стали главными творцами уверенной победы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: twitter.com/TeamRussiaФото: twitter.com/TeamRussia
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Футболисты «Зенита» помогли сборной России по футболу разгромить Шотландию со счетом 4:0. Матч квалификации на Евро-2020 прошел в московских «Лужниках» вечером 10 октября. Вся игра прошла под диктовку нашей команды.

Одним из главных творцов победы стал капитан сборной Артем Дзюба. Зенитовец забил дважды, а после отдал элегантную голевую передачу на Александра Головина. Нападающий «Зенита» отличился уже 23 раза в 39 матчах за национальную команду. Но настоящим украшением поединка с Шотландией стал пушечный удар Магомеда Оздоева из-за пределов штрафной, который был не в силах отразить вратарь соперника.

Радостные победители в раздевалке! Фото: twitter.com/TeamRussia

Радостные победители в раздевалке! Фото: twitter.com/TeamRussia

Это уже шестая победа подряд для российской команды. Если следом обыграть Кипр, то можно досрочно выйти в финальную стадию европейского турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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