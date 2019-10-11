2019-10-11T01:06:08+03:00
Происшествия

Трехлетний малыш попал в больницу после ДТП двух легковушек с «КамАЗом» на «Нарве»

Водитель «Хендая» с ребенком на заднем сидении не заметил “летящий” по дороге «КамАЗ» [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Малыша спасло детское кресло. Фото: vk.com/dorinspbМалыша спасло детское кресло. Фото: vk.com/dorinspb
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Вечером 10 октября на трассе «Нарва» произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, водитель «Хендая» столкнулся с «КамАЗом» при выезде со второстепенной на главную дорогу. Известно, что в легковушке был трехлетний ребенок в детском кресле на заднем сидении. После удара «КамАЗа» иномарку откинуло прямо на проезжавший мимо «Фиат».

- Ребенка доставили в Петербург в первую городскую детскую поликлинику. Водителя «Хендая» госпитализировали в Гатчину. На какое-то время отца с малышом разделят. Также пострадал мужчина за рулем «Фиата». Полученные травмы всех людей уточняются, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В аварии досталось и проезжавшему мимо "Фиату". Фото: vk.com/dorinspb

В аварии досталось и проезжавшему мимо "Фиату". Фото: vk.com/dorinspb

Пользователи соцсетей ужаснулись аварией. Некоторые петербуржцы, которые часто проезжают по «Нарве», сообщили, что дорога зачастую словно «заколдована»: то ничего не видно из-за тумана, то вечные ДТП постоянно встречаются на пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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