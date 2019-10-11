Подарок на Хэллоуин: В Петербурге отдают радужный гроб за шоколадку

СЕГОДНЯ 01:46 2019-10-11T01:48:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге нашли, пожалуй, одно из самых оригинальных объявлений - девушка отдает гроб за шоколадку или пиджак. По словам владелицы, деревянный саркофаг в радужных красках почти в идеальном состоянии, только от крышки отвалились бортики, однако их легко можно прибить на место.

- Гроб, например, можно покрасить в черный цвет и использовать для съёмки клипа. Или сделать стильный шкаф. Также можно положить внутрь матрас и спать там. Я бы сама так сделала, но вместе с моим Дракулой мы туда не влезаем, - пишет обладательница яркого саркофага в группе «Общество Осознанного Потребления» во «Вконтакте».

Девушка подчеркивает, что в гробу можно спокойно и хоронить, но она предпочла бы более жизнерадостного нового владельца. Пользователей соцсетей такое объявление, скорее, хорошенько рассмешило, нежели напугало.

- Я, конечно, думала, что в моей домашней барахолке есть все... Но вы - на высшем уровне! Когда точно есть вещи на все случаи жизни!

- Вы сделали мой день. Увы, я не могу забрать.

- Передумали умирать?

ИСТОЧНИК KP.RU