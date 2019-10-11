2019-10-11T08:24:54+03:00
Происшествия

На «Пролетарской» на рельсы упал человек, движение по зеленой ветке метро было затруднено

ЧП произошло около 7 часов утра 11 октября
Петр КИБЕР
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На "Пролетарской" на рельсы упал человек. Фото: vk.com/spb_todayНа "Пролетарской" на рельсы упал человек. Фото: vk.com/spb_today
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Дольше обычного пришлось добираться а работу тем петербуржцам, которые по дороге пользуются зеленой веткой метро. Утром 11 октября поезда здесь ходили с большими задержками. Причиной этому стало падение человека на рельсы.

- По третьей ветке движение поездов осуществляется только от Ломоносовской до Беговой. Как говорят - по техническим причинам, - писали утром горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вскоре стала известна и настоящая причина - на станции «Пролетарская» на рельсы упал мужчина. Инцидент произошел около 7 часов утра, но чтобы достать пострадавшего, потребовалось достаточно много времени. Сбои в движении ощущались даже на другом конце ветки - «Беговой».

Сам человек, по предварительным данным, был жив. По крайней мере в тот момент, когда его выносили из метро медики.

Каким образом мужчина мог оказаться на рельсах - будут выяснять специалисты метрополитена. По состоянию на 8:00 движение поездов полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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