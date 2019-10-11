2019-10-11T09:04:07+03:00
Происшествия

На Херсонской улице ночью было не до сна - две горевшие машины снимали на видео

А на Колокольной полыхала шестикомнатная коммуналка
Петр КИБЕР
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От горевших на Херсонской двух машин, мало что осталось. Фото: vk.com/spb_todayОт горевших на Херсонской двух машин, мало что осталось. Фото: vk.com/spb_today
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Два серьезных пожара не дали спокойно выспаться отдельным жителям Центрального района Санкт-Петербурга. Сначала на Херсонской улице вспыхнули с горели два автомобиля, а ближе к утру пришлось тушить коммуналку на Колокольной.

- 11 октября в 00:33 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Херсонская улица у дома 19. В двух рядом стоящих автомобилях ВАЗ - 2104 и Volkswagen выгорел салон.

Через 20 минут пламя было потушено, но от машин мало что осталось. На кадрах видео, которые сняли местные жители, хорошо заметно, как «Жигули» полностью объяты огнем. Да и соседняя иномарка пойдет разве что на запчасти.

Второе ЧП произошло на Колокольной улице. Здесь горела коммуналка. Огонь в доме номер 12 вспыхнул около 5 часов утра. По словам жильцов, полыхала одна из комнат в шестикомнатной квартире. Прибывшие пожарные справились с огнем примерно за час. Сведения о пострадавших пока уточняются.

На Херсонской улице в Петербурге сгорели две ммашины.Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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