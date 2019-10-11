Под Тосно на трассе дотла сгорела фура

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-11T09:29:43+03:00

Под Тосно на трассе сгорела фура. Фото: vk.com/spb_today

Прибывшим на место пожарным оставалось лишь проливать водой пепелище [видео]

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Совсем не задалось утро пятницы для водителя большегруза, ехавшего по Тосненской объездной дороге. Утром 11 октября прямо на трассе его машина вспыхнула. Огонь полностью уничтожил фуру.

- На Тосненской объездной фура сгорела дотла, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видео, которое сняли водители проезжавших мимо машин, хорошо заметно, как прибывшие на место происшествия пожарные проливают останки грузовика с полуприцепом. Что стало с водителем - неизвестно, но полыхало, по словам очевидцев, очень сильно.

- Проезжал в Тосно с моста даже светло было! Страшно! - делятся впечатлениями в соцсетях местные жители.

Остается надеяться, что сам шофер грузовика не пострадал, а его груз и машина были застрахованы, иначе убытки для перевозчика будут исчисляться миллионами рублей.

Под Тосно в Ленобласти сгорела фура.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU