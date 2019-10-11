Под Тосно на трассе дотла сгорела фура
Совсем не задалось утро пятницы для водителя большегруза, ехавшего по Тосненской объездной дороге. Утром 11 октября прямо на трассе его машина вспыхнула. Огонь полностью уничтожил фуру.
- На Тосненской объездной фура сгорела дотла, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На видео, которое сняли водители проезжавших мимо машин, хорошо заметно, как прибывшие на место происшествия пожарные проливают останки грузовика с полуприцепом. Что стало с водителем - неизвестно, но полыхало, по словам очевидцев, очень сильно.
- Проезжал в Тосно с моста даже светло было! Страшно! - делятся впечатлениями в соцсетях местные жители.
Остается надеяться, что сам шофер грузовика не пострадал, а его груз и машина были застрахованы, иначе убытки для перевозчика будут исчисляться миллионами рублей.
Под Тосно в Ленобласти сгорела фура.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
ИСТОЧНИК KP.RU