2019-10-11T10:25:21+03:00
Происшествия

Лихач сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ленобласти

Авария создала большую пробку на Шоссейной улице
Лилия КОЗЛОВА
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В Янино на пешеходном переходе сбили двух женщинВ Янино на пешеходном переходе сбили двух женщинФото: СОЦСЕТИ
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Утро начинается не с кофе. В поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области в пятницу, 11 октября, две женщины попали под колеса автомобиля. Автомобилист на иномарке Hyundai Creta несся по Шоссейной улице и не притормозил перед пешеходным переходом, по которому пересекали дорогу дамы. В итоге – женщины лежат на асфальте, дожидаясь скорой, а на улице образовалась большая пробка.

- Скорую и ДПС уже вызвали. От нашей помощи женщина и девушка отказались, - рассказал в соцсети свидетель произошедшей аварии.

По всей видимости, сбитые пешеходы, получили не очень серьезные травмы. Некоторые из очевидцев даже предположили, что женщины специально остались демонстративно лежать, чтобы как можно сильнее наказать сбившего их лихача, который проигнорировал правила ПДД и не притормозил перед «зеброй».

На 10 часов утра из-за аварии на Шоссейной улице образовалась пробка до самой развязки с КАД, примерно на 2 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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