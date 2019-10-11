В Ленобласти под колесами электрички погиб 20-летний юноша
Северо-Западное управление полиции на транспорте проводит проверку по факту смерти 20-летнего парня, который погиб вечером 10 октября под колесами электрички. Трагический инцидент произошел во Всеволожском районе Ленобласти.
- 10 октября в 19:50 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне Бернгардовка-Всеволожская электропоездом «Санкт-Петербург-Невская Дубровка» травмирован мужчина, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Вместе с полицией очевидцы ЧП вызвали на место и скорую помощь. К сожалению, прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь парню, травмы оказались слишком тяжелыми и он погиб на месте.
Позднее стражам порядка удалось установить личность погибшего, им оказался 20-летний студент одного и петербургских ВУЗов.
Сейчас сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства трагедии и еще раз напоминают, что железная дорога - источник повышенной опасности. Здесь нельзя кататься на скейте или роликах, ходить в наушниках, пролазать под составами, бегать по платформе и совершать прочие безрассудства, которые могут стоить жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU