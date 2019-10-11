«Дыры в асфальте закрыли люками»: Петербуржцы возмутились ремонтом дорог

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-11T10:55:27+03:00

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Петербуржцы пожаловались в соцсетях на ремонт тротуара на Двинской улице в Кировском районе города. В пятницу, 11 октября, местные жители рассказали, что в течение двух недель рабочие меняли асфальт, потом вырыли в нем небольшие ямки и закрыли их люками. Такого поворота горожане не поняли и стали задаваться вопросом.

- Зачем люки без коммуникаций, которые ведут в никуда? – удивился местный житель, поделившись снимками ремонта дороги в соцсетях.

Однако знающие процесс замены асфальта горожане лишь посмеялись над таким возмущением, пояснив, что на самом деле коммуникация на месте, где установлены люки есть и это не просто «декорация».

- Во время фрезеровки асфальта снимается крышка, потом ставится времянка, фанера или прочее. Потом вокруг люка снимается асфальт, если надо ставятся дополнительные кольца, асфальтируется, и крышка люка возвращается назад, - пояснил житель Петербурга.

Его слова подтверждают и старые фотографии улицы, на которых видно, что на месте «заделанных дыр» и до ремонта были люки.

ИСТОЧНИК KP.RU