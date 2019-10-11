2019-10-11T11:26:12+03:00
Общество

15-летнюю школьницу с татуировкой динозавра на бедре ищут в Ленобласти

Девятиклассница с экстравагантной внешностью ушла из дома и не вернулась
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Татуированная школьница четыре дня не появлялась дома, теперь ее ищут и полицейские.Татуированная школьница четыре дня не появлялась дома, теперь ее ищут и полицейские.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Пропала без вести. В Ленобласти полиция разыскивает 15-летнюю школьницу с весьма экстравагантной внешностью. О ее исчезновении сообщила в полицию мать девочки. По ее словам, дочь ушла из дома в Гатчинском районе еще четыре дня назад – 7 октября около 12:00 и до сих пор не вернулась. Не связь с матерью не выходит и на звонки не отвечает.

Сотрудники МВД составили список примет для поиска пропавшей. У девятиклассницы красные прямые волосы до плеч с выбритыми висками и затылком, худощавое телосложение, голубые глаза. Ростом девочка 175 сантиметров, а на вид выглядит старше своего возраста, примерно на 18 лет.

Была одета в красный короткий пуховик на молнии без капюшона, темные лосины и кроссовки розового цвета. При себе у нее был мобильный телефон «Самсунг» в чехле с цветочным принтом, черный рюкзак со школьными тетрадями внутри.

Среди особых примет школьницы названы множественные татуировки: на левом бедре – динозавр в халате, на левом плече – цветок астра, на правом предплечье – морда кошки, а на правой лопатке – одуванчик. Отмечается, что девушка уже не раз уходила из дома, и не отличается примерным поведением: курит и склонна к употреблению алкоголя.

Людей, встретивших школьницу, подходящую под приметы, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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