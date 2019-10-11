2019-10-11T11:16:56+03:00
Происшествия

Шесть машин столкнулись на Приморском проспекте у ЦПКиО

Одни водители обвиняют в аварии таксиста, а другие - водителя-шашечника [видео]
Петр КИБЕР
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У ЦПКиО столкнулись шесить машин. Фото: vk.com/spb_todayУ ЦПКиО столкнулись шесить машин. Фото: vk.com/spb_today
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Сразу шесть автомобилей столкнулись утром 11 октября на Приморском проспекте. Авария произошла напротив ЦПКиО имени Кирова. Инцидент стал причиной пробок на дороге.

- Шесть машин столкнулись на Приморском проспекте в сторону Сестрорецка - сообщали в соцсетях очевидцы аварии.

При этом разбитые авто так «раскорячились» по дороге, что практически полностью перекрыли проезд. Если бы такая авария произошла в час пик в сторону центра Петербурга, то пробка стала бы грандиозной. Впрочем, затор образовался и без этого. Водители встречных машин притормаживали, чтобы поглазеть на аварию. В итоге все опоздали на работу.

А в соцсетях в это время пытались определить виновника по фотографии. Одни винят водителя такси, на котором, якобы лопнуло колесо, а другие упрекают «шашечника» на серой иномарке, который летел и резко перестраивался между рядами.

Впрочем, устанавливать ответственного за ДТП будут сотрудники дорожной полиции.

У ЦПКиО в Петербурге столкнулись шесть автомобилей.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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