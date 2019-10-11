Банкомат выдал рваные и грязные купюры петербуржцу

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-11T11:36:38+03:00

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Житель Петербурга решил снять наличные деньги в одном из банкоматов города, а получил грязные и рваные бумажки. В пятницу, 11 октября, петербуржец поделился в соцсети своим возмущением. Он опубликовал фотографии, на которых две купюры ценностью в одну тысячу рублей каждая выглядят так, словно их серьезно потрепала жизнь.

- Зато, когда свои кровные пихаешь в банкомат, он еще выбирает, - возмутились петербуржцы.

Петербуржец расстроился, ведь такие потрепанные деньги кассиры в магазинах всегда отказываются принимать, да, еще смотрят на покупателя так, словно он им пытается подсунуть фальшивку.

- В банкоматах деньги в кассетах лежат по номиналам. Загружают их кассиры под отчет, которые обязаны проверять купюры на ветхость. Тут, видать, ленивый кассир ничего не проверил и так положил в кассету, - предположили комментаторы поста в сети.

Участники обсуждения ветхих купюр посоветовали владельцу этих денег отнести их в банк и попробовать поменять на целые и чистые.

ИСТОЧНИК KP.RU