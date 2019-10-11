В РЖД «заморозили» билеты на новогодние «Сапсаны»

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-11T11:39:43+03:00

Добраться под Новый год в Москву или Нижний Новгород на Сапсане можно будет совсем недорого. Фото: Тимур ХАНОВ

31 декабря и 1 января можно будет дешево съездить из Петербурга в Москву или Нижний Новгород

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На дворе октябрь, а значит самое время задуматься о новогодних каникулах. И если позволить путешествие на теплые моря позволить себе может не каждый петербуржец, то съездить хотя бы в Москву или Нижний Новгород - вполне. Если не прозевать, то билеты на новогодние «Сапсаны» можно купить по очень хорошей цене.

- Пассажиры, желающие отправиться в путешествие из Санкт-Петербурга в Москву или Нижний Новгород и в обратном направлении 31 декабря и 1 января, могут приобрести билеты по сниженной фиксированной стоимости, - сообщает пресс-служба «Российских железных дорог».

Так, сейчас, стоимость проезда в базовом классе «Сапсана» до Москвы (или Петербурга) составляет 1860 рублей. Учитывая, что обычно это плюс-минус 300 рублей, то скидка приличная.

А проехаться на скоростном поезде сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород можно всего за 2589 рублей.

Действовать специальные цены будут на все «Сапсаны», отправляющиеся с 17:00 31 декабря 2019 года до 00:00 2 января 2020 года. Билеты можно купить уже сейчас во всех кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU