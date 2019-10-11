2019-10-11T12:16:26+03:00
Общество

Погонять на ЗСД не получится - с 14 октября все превышения с камер пойдут в ГИБДД

Штрафы за скорость будут поступать в бюджет города
Петр КИБЕР
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С понедельника все превышения скорости с камер на ЗСд пойдут в руки ГАИ.С понедельника все превышения скорости с камер на ЗСд пойдут в руки ГАИ.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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«Гонки» закончились. С понедельника, 14 октября, все данные с камер фиксации скорости, установленных на ЗСД, будут передаваться в полицию. А это значит, что уже на следующей неделе первые «письма счастья» со штрафами полетят по адресам.

- С 0:00 14 октября Управление Госавтоинспекции начнет принимать информацию о нарушениях скоростного режима, зафиксированных автоматическими радарами, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Не секрет, что многие водители, особенно мощных иномарок, любили с ветерком прохватить по трассе. При разрешенной скорости в 110 километров в час, некоторые летели и под 200. Теперь свой пыл гонщикам придется поуменьшить.

При этом в ГИБДД напоминают, что кое-где на ЗСД скорость ограничена 90 километрами в час, поэтому водителям стоит поглядывать на знаки и информационные табло.

Что касается штрафов, то все они пойдут в бюджет Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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