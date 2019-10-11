Санкт-Петербург вошел в список регионов с наименьшим количеством больных алкоголизмом

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-11T13:44:24+03:00

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Выходит неправильно пел Шнуров «В Питере - пить»? Министерство здравоохранения опубликовало статистику по количеству алкоголиков в регионах страны. И знаете, что? Санкт-Петербург на фоне «пьющей» карты России оказался в рядах аутсайдеров. Таким образом, Северная столица в рейтинге городов с числом новых пациентов с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» на одной из последних строчек.Это в общем-то хорошо, согласитесь. А теперь конкретно: исследование Минздрава по итогам 2018 года показало, что на Петербург и Ленобласть приходится менее 5 пациентов на 10 тысяч жителей региона. Учитывались люди старше 18 лет.

А кто еще в списке? К малопьющим регионам также отнесли Чечню, Ингушетию, Красноярск, Омск, Новосибирск и Москву. А самыми пьющими городами, согласно исследованию, стали Пермь, Чукотка, Хабаровск, Тыва и Якутия.

По сообщению РБК, в целом более двух миллион россиян за год обратились к врачу из-за алкоголизма. Впервые получили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз» в 2018 году более 75 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU