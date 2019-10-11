2019-10-11T13:44:24+03:00
Общество

Санкт-Петербург вошел в список регионов с наименьшим количеством больных алкоголизмом

Масштабное исследование по регионам России провел Минздрав
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
Санкт-Петербург на фоне «пьющей» карты России оказался в рядах аутсайдеров.Санкт-Петербург на фоне «пьющей» карты России оказался в рядах аутсайдеров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Выходит неправильно пел Шнуров «В Питере - пить»? Министерство здравоохранения опубликовало статистику по количеству алкоголиков в регионах страны. И знаете, что? Санкт-Петербург на фоне «пьющей» карты России оказался в рядах аутсайдеров. Таким образом, Северная столица в рейтинге городов с числом новых пациентов с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» на одной из последних строчек.Это в общем-то хорошо, согласитесь. А теперь конкретно: исследование Минздрава по итогам 2018 года показало, что на Петербург и Ленобласть приходится менее 5 пациентов на 10 тысяч жителей региона. Учитывались люди старше 18 лет.

А кто еще в списке? К малопьющим регионам также отнесли Чечню, Ингушетию, Красноярск, Омск, Новосибирск и Москву. А самыми пьющими городами, согласно исследованию, стали Пермь, Чукотка, Хабаровск, Тыва и Якутия.

По сообщению РБК, в целом более двух миллион россиян за год обратились к врачу из-за алкоголизма. Впервые получили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз» в 2018 году более 75 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самая дорогая квартира в Петербурге стоит 650 миллионов рублей
Пулково встретил первых пассажиров с электронными визами
С ноября между Петербургом и Псковом начнут ходить «премиумные» ночные «Ласточки»
«У нас все живы, здоровы»: В Ленинградском зоопарке опровергли новость о смерти олененка
Погонять на ЗСД не получится - с 14 октября все превышения с камер пойдут в ГИБДД
В РЖД «заморозили» билеты на новогодние «Сапсаны»
Банкомат выдал рваные и грязные купюры петербуржцу
15-летнюю школьницу с татуировкой динозавра на бедре ищут в Ленобласти
Шесть машин столкнулись на Приморском проспекте у ЦПКиО
«Дыры в асфальте закрыли люками»: Петербуржцы возмутились ремонтом дорог
В Ленобласти под колесами электрички погиб 20-летний юноша
Лихач сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ленобласти
Михаил Пиотровский останется директором Эрмитажа еще на три года
Под Тосно на трассе дотла сгорела фура
На Херсонской улице ночью было не до сна - две горевшие машины снимали на видео
«Газель» снесла кузов под мостом на Южном шоссе и перегородила проезд
На «Пролетарской» на рельсы упал человек, движение по зеленой ветке метро было затруднено
Коробку с вещами для новорожденного получат родители в Петербурге
Подарок на Хэллоуин: В Петербурге отдают радужный гроб за шоколадку
Трехлетний малыш попал в больницу после ДТП двух легковушек с «КамАЗом» на «Нарве»
Зенитовцы помогли сборной России разгромить Шотландию со счетом 4:0
СКА прервал серию поражений победой над «Автомобилистом» со счетом 2:1
Аварийная утечка оставила без воды жителей Волхова
Петербургская гостиница вошла в топ-5 лучших отелей Европы
Родившимся 10 октября в Петербурге подарят бесплатный материнский набор