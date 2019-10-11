2019-10-11T13:06:30+03:00
Общество

С ноября между Петербургом и Псковом начнут ходить «премиумные» ночные «Ласточки»

Скоростные электрички будут курсировать ежедневно
Петр КИБЕР
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С 1 ноября ночные "Ласточки" начнут летать из Петербурга во Псков.С 1 ноября ночные "Ласточки" начнут летать из Петербурга во Псков.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители России все больше и больше ценят скорость и комфорт. Этим можно объяснить популярность «Сапсанов» и «Ласточек», которых становится в се больше. Так, последние начнут «летать» из Петербурга до Пскова и обратно не только днем, но и по ночам.

- Учитывая стабильно высокий спрос у пассажиров на перевозки «Ласточками» между Санкт-Петербургом и Псковом, а также для повышения качества обслуживания назначается дополнительная пара ночных поездов на этом маршруте, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

При этом все ночные «Ласточки» будут не простыми, а «золотыми», точнее улучшенными. На маршрут выйдут составы в исполнении «премиум» с улучшенной компоновкой мест.

Поезд с номером 815 будет ежедневно отправляться в 23:30 с Балтийского вокзала и прибывать во Псков в 3 часа ночи. Обратная электричка номер 816 будет уходить со Пскова в 22:40 и приходить в Петербург в 2:10. Остановки: Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные.

Ночная пара «Ласточек» начнет курсировать с 1 ноября. Билеты по цене от 565 рублей уже можно купить в кассах или на сейте РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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