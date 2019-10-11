В Мурино псевдополицейские избили уроженца Казани за распространение закладок

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-11T16:44:58+03:00

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В парадной одного из домов во Всеволожском районе Ленинградской области произошла загадочная история. О ней рассказал полицейским безработный 22-летний парень из Казани, который нарвался на неприятности во время прогулки по Мурино. Со слов молодого человека он замерз на улице и решил зайти погреться в парадную одного из домов. Там он поднялся на балкон 14 этажа, чтобы покурить, но не обнаружил при себе зажигалки. Когда спустился обратно вниз, столкнулся с неприятелями.

Когда открылись двери лифта, зашли двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции. Они обвинили парня в том, что он делал закладки и заставили снова подняться на 14 этаж. Там его избили и ограбили. С собой лже-полицейские прихватили мобильный телефон «Samsung Galaxy S9+». Дальше они спустились вниз, пригрозили поездкой в отдел полиции на автомобиле, но испуганному парню удалось убежать. Примет разбойников он не запомнил.

Полицейские уже занимаются установлением всех обстоятельств инцидента.

- Документы не предоставлены, сумма ущерба устанавливается, а видеонаблюдение из парадной отсутствует, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU