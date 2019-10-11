2019-10-11T14:01:53+03:00
Общество

Пулково встретил первых пассажиров с электронными визами

Приветствовал иностранных туристов в Петербурге символ аэропорта кот МасКот
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербургский аэропорт Пулково встретил первых пассажиров с электронными визами / Фото: пресс-служба ПулковоПетербургский аэропорт Пулково встретил первых пассажиров с электронными визами / Фото: пресс-служба Пулково
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербург прибыли первые иностранные туристы по электронным визам. В пятницу, 11 октября, аэропорт Пулково встретил пассажиров из Финляндии, Ирана, Латвии и Венгрии. Приветствовал путешественников талисман аэровокзала желтый кот МасКот. Он фотографировался с приезжими и дарил памятные сувениры от аэропорта.

- Для аэропорта Пулково введение электронных виз долгожданное событие. Уверен, что достичь максимального эффекта от действия нового вида виз, можно только в сочетании со снятием ограничений на полеты зарубежных авиакомпаний по седьмой свободе воздуха. В свою очередь, реализация полного комплекса мер станет мощным стимулом для развития и внутренних региональных перевозок, что повысит трансферную привлекательность аэропорта, – отметил генеральный директор Пулково Леонид Сергеев.

Также в воздушной гавани отметили, что с введением электронных виз ожидают увеличение туристического потока. Тем более что Санкт-Петербург как один из самых красивых и посещаемых городов Европы, который продолжает вызывать интерес иностранцев со всего мира.

Напомним, что Пулково начал принимать туристов из 53 стран по электронным визам. Она выдается бесплатно на 30 дней, при этом разрешенный срок пребывания в Петербурге и Ленобласти не более восьми суток с даты въезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самая дорогая квартира в Петербурге стоит 650 миллионов рублей
Санкт-Петербург вошел в список регионов с наименьшим количеством больных алкоголизмом
С ноября между Петербургом и Псковом начнут ходить «премиумные» ночные «Ласточки»
«У нас все живы, здоровы»: В Ленинградском зоопарке опровергли новость о смерти олененка
Погонять на ЗСД не получится - с 14 октября все превышения с камер пойдут в ГИБДД
В РЖД «заморозили» билеты на новогодние «Сапсаны»
Банкомат выдал рваные и грязные купюры петербуржцу
15-летнюю школьницу с татуировкой динозавра на бедре ищут в Ленобласти
Шесть машин столкнулись на Приморском проспекте у ЦПКиО
«Дыры в асфальте закрыли люками»: Петербуржцы возмутились ремонтом дорог
В Ленобласти под колесами электрички погиб 20-летний юноша
Лихач сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ленобласти
Михаил Пиотровский останется директором Эрмитажа еще на три года
Под Тосно на трассе дотла сгорела фура
На Херсонской улице ночью было не до сна - две горевшие машины снимали на видео
«Газель» снесла кузов под мостом на Южном шоссе и перегородила проезд
На «Пролетарской» на рельсы упал человек, движение по зеленой ветке метро было затруднено
Коробку с вещами для новорожденного получат родители в Петербурге
Подарок на Хэллоуин: В Петербурге отдают радужный гроб за шоколадку
Трехлетний малыш попал в больницу после ДТП двух легковушек с «КамАЗом» на «Нарве»
Зенитовцы помогли сборной России разгромить Шотландию со счетом 4:0
СКА прервал серию поражений победой над «Автомобилистом» со счетом 2:1
Аварийная утечка оставила без воды жителей Волхова
Петербургская гостиница вошла в топ-5 лучших отелей Европы
Родившимся 10 октября в Петербурге подарят бесплатный материнский набор