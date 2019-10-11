Пулково встретил первых пассажиров с электронными визами

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-11T14:01:53+03:00

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В Санкт-Петербург прибыли первые иностранные туристы по электронным визам. В пятницу, 11 октября, аэропорт Пулково встретил пассажиров из Финляндии, Ирана, Латвии и Венгрии. Приветствовал путешественников талисман аэровокзала желтый кот МасКот. Он фотографировался с приезжими и дарил памятные сувениры от аэропорта.

- Для аэропорта Пулково введение электронных виз долгожданное событие. Уверен, что достичь максимального эффекта от действия нового вида виз, можно только в сочетании со снятием ограничений на полеты зарубежных авиакомпаний по седьмой свободе воздуха. В свою очередь, реализация полного комплекса мер станет мощным стимулом для развития и внутренних региональных перевозок, что повысит трансферную привлекательность аэропорта, – отметил генеральный директор Пулково Леонид Сергеев.

Также в воздушной гавани отметили, что с введением электронных виз ожидают увеличение туристического потока. Тем более что Санкт-Петербург как один из самых красивых и посещаемых городов Европы, который продолжает вызывать интерес иностранцев со всего мира.

Напомним, что Пулково начал принимать туристов из 53 стран по электронным визам. Она выдается бесплатно на 30 дней, при этом разрешенный срок пребывания в Петербурге и Ленобласти не более восьми суток с даты въезда.

ИСТОЧНИК KP.RU