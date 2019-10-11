Самая дорогая квартира в Петербурге стоит 650 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-11T14:08:57+03:00

Самая дорогая квартира в Петербурге стоит 650 миллионов. Не удивительно, что она похожа на дворец. Фото: avito.ru

Изменить размер текста: A A

Жилье в Петербурге не дорогое, а очень дорогое. Впрочем, у всех карман разный, кому-то и два миллиона за студию в Шушарах или Парголово - потолок возможностей, а другие и полмилиарда выложить за жилье могут. Но даже такой суммы не хватит, чтобы купить самую дорогую квартиру города на Неве. Ее продавцы оценивают в космические 650 миллионов рублей.

- Уникальная атмосферная двухуровневая квартира с авторскими интерьерами каждого из семи залов. Антикварная мебель из Европы. Современная техника. Нескромная роскошь! - говорится в описании лота, размещенном на одном из сайтов объявлений.

Элитная недвижимость находится в Петроградском районе, на Большой Пушкарской улице. Расположение очень удобное - всего 10-15 минут до трех станций метро, если человек, способный заплатить такую сумму, будет на нем ездить.

Надо сказать, что сказать, что это не уникальное предложение. За 630 миллионов, к примеру, можно купить трехэтажный особняк на Каменном острове, а 400 миллионов просят за 6-комнатную квартиру на Ждановской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU