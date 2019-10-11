Сгнивший труп в позе эмбриона нашли в заброшенном гараже в Шушарах

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-11T14:39:03+03:00

Сгнивший труп в позе эмбриона и куче курток нашли в гараже в Петербурге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мертвый, седой старик был одет в несколько курток и кофт

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Житель поселка Шушары в Петербурге наткнулся недалеко от своего дома на жуткую находку. Днем в четверг, 10 октября, 53-летний мужчина, уроженец Дагестана увидел в заброшенном авто-боксе тело. Подойдя поближе, он понял, что человек не подает признаков жизни. А сам труп уже серьезно начал гнить. О своей находке он сразу же рассказал полиции.

- В 16:33 часов в полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что недалеко от дома 56 по Школьной улице в Шушарах, в заброшенном гараже найден труп неизвестного мужчина. На место выехал наряд правоохранителей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции осмотрели гараж, в котором нашли блокнот с номерами телефонов. Его забрали для изучения.

Мертвым оказался мужчина, на вид лет 60. У него были седые волосы и борода. Сам труп лежал в позе эмбриона, на нем было одето несколько курток и кофт. Вполне возможно, что мужчина умер ох холода. Как давно наступила смерть мужчины, предстоит выяснить экспертам. Тело за время успело частично сгнить.

Труп направили в морг для установления точных причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU