2019-10-11T14:39:03+03:00
Происшествия

Сгнивший труп в позе эмбриона нашли в заброшенном гараже в Шушарах

Мертвый, седой старик был одет в несколько курток и кофт
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Сгнивший труп в позе эмбриона и куче курток нашли в гараже в ПетербургеСгнивший труп в позе эмбриона и куче курток нашли в гараже в ПетербургеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Житель поселка Шушары в Петербурге наткнулся недалеко от своего дома на жуткую находку. Днем в четверг, 10 октября, 53-летний мужчина, уроженец Дагестана увидел в заброшенном авто-боксе тело. Подойдя поближе, он понял, что человек не подает признаков жизни. А сам труп уже серьезно начал гнить. О своей находке он сразу же рассказал полиции.

- В 16:33 часов в полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что недалеко от дома 56 по Школьной улице в Шушарах, в заброшенном гараже найден труп неизвестного мужчина. На место выехал наряд правоохранителей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции осмотрели гараж, в котором нашли блокнот с номерами телефонов. Его забрали для изучения.

Мертвым оказался мужчина, на вид лет 60. У него были седые волосы и борода. Сам труп лежал в позе эмбриона, на нем было одето несколько курток и кофт. Вполне возможно, что мужчина умер ох холода. Как давно наступила смерть мужчины, предстоит выяснить экспертам. Тело за время успело частично сгнить.

Труп направили в морг для установления точных причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело о банкротстве «дочки» «Метростроя» рассмотрят в суде 27 ноября
Мертвые собаки, кошки, птицы: Жители Петроградки ищут догхантеров
В Карелии провели первый в республике Библейский брейн-ринг
104 убийства раскрыто в Петербурге за 9 месяцев 2019 года
В центре Петербурга разогнали уличных торговцев сувенирами и горячей кукурузой
В Мурино псевдополицейские избили уроженца Казани за распространение закладок
Обычную «двушку» у метро «Проспект Ветеранов» оценили почти в 7 миллиардов рублей
Взрыв в жилой квартире произошел на Светлановском проспекте в Петербурге
Яйца на прилавках магазинов в Петербурге проверили на сальмонеллу
Старший сын Аршавина смотрел матч Россия-Шотландия со сломанной рукой
Дожди и ураган: В субботу жителей Петербурга и Ленобласти ожидает непогода
За жестокое убийство отца жителю Карелии грозит 15 лет тюрьмы
Самая дорогая квартира в Петербурге стоит 650 миллионов рублей
Пулково встретил первых пассажиров с электронными визами
Санкт-Петербург вошел в список регионов с наименьшим количеством больных алкоголизмом
С ноября между Петербургом и Псковом начнут ходить «премиумные» ночные «Ласточки»
«У нас все живы, здоровы»: В Ленинградском зоопарке опровергли новость о смерти олененка
Погонять на ЗСД не получится - с 14 октября все превышения с камер пойдут в ГИБДД