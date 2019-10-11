В центре Петербурга разогнали уличных торговцев сувенирами и горячей кукурузой

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-11T16:47:51+03:00

С центральных улиц Санкт-Петербурга исчезли торговые точки по продаже вареной кукурузы и памятных сувениров. Фото: Комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

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С центральных улиц Санкт-Петербурга исчезли торговые точки по продаже вареной кукурузы и сувениров. Их убрали после рейда Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) 10 октября. Только на площади Восстания нашли 11 нарушителей, без внимания также не остались и торговцы с Обводного канала и набережной канала Грибоедова.

- За один день было освобождено не менее 20 земельных участков, которые незаконно использовались под размещение торговых точек, изъято около 1300 единиц товара. Составлено 19 протоколов об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе ККИ.

Помимо торговцев кукурузой и сувенирами, чиновники выселили продавцов экскурсий и сим-карт. Кроме этого закрыли лоток с оптикой и реквизировали тележку с хот-догами.

В ведомстве отмечают, что в первую очередь ориентируются на мнение горожан, которые жалуются на незаконных торговцев - те создают лишнюю суету на улицах и портят вид исторического центра Санкт-Петербурга.

Мелкие точки разогнали после рейдовой проверки 10 октября. Фото: Комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU