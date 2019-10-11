2019-10-11T15:03:12+03:00
Происшествия

За жестокое убийство отца жителю Карелии грозит 15 лет тюрьмы

Мужчина избил родственника во время пьяной ссоры
Лилия КОЗЛОВА
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Жителя Карелии обвиняют в жестоком избиении родного отца, после чего тот умерЖителя Карелии обвиняют в жестоком избиении родного отца, после чего тот умерФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Республике Карелия 32-летнего местного жителя обвиняют в жестоком избиении собственного отца, после которого мужчина умер. В пятницу, 11 октября, следственный комитет Петрозаводска рассказал о том, что нерадивому сыну грозит до 15 лет тюрьмы, в случае если его вина будет доказана. На данный момент мужчина находится под стражей.

- По версии следствия, в ночь на 1 октября 2019 года 32-летний мужчина и его отец устроили застолье с алкоголем. Во время посиделок, родственники начали ругаться, между ними вспыхнул серьезный конфликт. Спиртное лишь усугубило ситуацию, и сын набросился на своего папу с кулаками, - сообщили в следственном комитете Республики Карелии.

Разгневанный мужчина жестоко избил руками родного отца настолько, что того с множественными травмами госпитализировали в местную больницу. Несмотря на то, что врачи делали все возможное для того, чтобы спасти человека, он умер от черепно-мозговой травмы.

На время расследования, мужчину, забившего отца, посадили под стражу. Впереди его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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